Tavanı tıklatan komşu para cezası ödeyecek

Münih'te bir apartmanda yaşayan iki kiracı, karşılıklı gürültü nedeniyle davalık oldu. Sulh Mahkemesi'nde görülen davada bir kiracı sürekli tavanı tıklatarak komşusunun huzurunu bozduğu gerekçesiyle 300 Euro para cezası ödemeye mahkûm edildi. Mahkemeye konu olan davada üst katta oturan kiracı, alt kat komşusunun yaklaşık bir yıl boyunca en az 500 kez bir cisimle tavanı tıkladığını ve bu durumun kendisi ve eşi üzerinde strese bağlı sağlık sorunu oluşturduğunu belirtti, 1000 Euro tazminat istedi.

Alt katta oturan kiracı ise komşusunun kullandığı dikiş makinesinden kaynaklanan gürültüye karşı kendisini savunmak için tavanı tıklattığını öne sürdü. Şikayetini belediyeye ilettiğini ve yetkililerin gelip üst kattaki daireden dikiş makinesi sesi duymadıklarını rapor ettiğini belirtti.