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Giriş Tarihi: 16.1.2025 10:08

1,4 milyon kişi alkol tedavisi görüyor

Almanya’da alkol bağımlılığı teşhisiyle tedavi gören kişi sayısı 1,4 milyon olarak açıklandı. Bağımlılıkla mücadele eden gerçek kişi sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor

Fatih YILMAZ
1,4 milyon kişi alkol tedavisi görüyor

BARMER adlı sağlık sigortasının yaptığı veri analizine göre, ülkede 1,4 milyon kişi alkolden kaynaklanan psikolojik ve davranışsal bozukluklar teşhisi konularak tedaviye alındı. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Alkol bağımlılığı en çok 55-64 yaş grubunda görülüyor. Bu yaş grubunda 293 bin erkek ve 114 bin kadın bağımlılık teşhisi aldı. Bölgesel olarak, en yüksek oran yüzde 2,61 ile Mecklenburg Vorpommern'de kaydedildi. Ülke genelindeki ortalama oran ise yüzde 1,69 olarak belirlendi.

Barmer Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Straub, alkol bağımlılığının çoğu zaman hafife alındığını ve toplumsal bir tabu olarak kaldığını vurguladı. Straub, "Alkol kolayca erişilebilir bir madde olduğundan, bağımlılığın erken teşhisi ve tedavisi zorlaşıyor. Bu sorunun daha fazla sağlık politikası gündemine alınması gerekiyor" dedi.

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1,4 milyon kişi alkol tedavisi görüyor
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