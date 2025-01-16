Alman halkı yeni yıla borçlu girdi

SMAVA, banka hesabı eksiye düşenlerin yarısının 1500 Euro'dan fazla borçlu olduğunu açıkladı. Eksi bakiyeye düşenlerin yüzde 46,6'sının borcu 2 bin Euro'yu aşarken, yüzde 5,8'inin borcu 1501 ile 2000 Euro arasında değişti. Hesapları en fazla eksiye düşenler 40-49 yaş grubundaki yetişkinler oldu. Bu yaş grubundakilerin yüzde 17,3'ü şu anda banka hesaplarında kırmızı bakiyeyi görüyor. Diğer yandan artı bakiyede bulunanlar ise en çok 65 yaş üstü grupta yer alıyor.

Banka hesaplarının durumunda aile yapısının da etkili olduğu gözlemlendi. Evinde çocuk bulunmayan yetişkinlerin yalnızca yüzde 8'i eksi bakiyede yer alırken, çocuklu evlerde bu oran yüzde 17,9'a çıktı