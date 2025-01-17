Polislerden meslektaşları Cem’e dayanışma örneği

Yılbaşı gecesi Prenzlauer Berg'de meydana gelen olaylarda ağır yaralanan 34 yaşındaki polis memuru Cem'in Bundeswehr Hastanesi'nde devam eden tedavisi sona erdi. Meslektaşları, Cem'i çiçekler ve alkışlarla karşılayarak moral verdi. Patlayıcının bacağının yakınında infilak etmesi sonucu ciddi kan kaybı yaşayan Cem, meslektaşlarının hızlı müdahalesi sayesinde hayatta kaldı. Olay sırasında bir polis memuru, Cem'in bacağındaki kanamayı durdurmak için bir turnike uyguladı. Olay yerinde bulunan bir bakkal çalışanı, "Her yer kan içindeydi" diyerek yaşananları anlattı.

BACAĞI KESİLECEKTİ

Cem, hastanede birçok ameliyat geçirdi. İlk etapta bacağının kesilmesi gündeme gelse de doktorların yoğun çabasıyla bu durum önlendi. Yaralı polis memuru, şimdiye kadar iki ek ameliyat ve deri nakli operasyonu geçirdi. Ancak sağlık durumunun tamamen normale dönüp dönmeyeceği, rehabilitasyon sürecine bağlı olacak. Polis teşkilatının açıklamasına göre, Cem hem mesleğinde yükselebilmeyi hem de spor tutkularına devam edebilmeyi hedefliyor. Basketbol ve maraton koşularıyla ilgilenen Cem, eski sağlığına kavuşmayı umut ediyor.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Meslektaşları, Cem'in rehabilitasyon masraflarını karşılamak için bir bağış kampanyası başlattı. "Cem, mesleğini tutkuyla yapan bir polis memuru. Ona yeniden koşma ve hayallerini gerçekleştirme şansı vermek istiyoruz" ifadelerine yer verilen kampanyada 28 bin Euro hedefleniyor. Kampanya kapsamında şimdiye kadar 16 bin Euro'nun üzerinde bağış toplandı. Berlin Emniyeti, olay sonrası Cem'in yanında olduklarını ve ona gereken her türlü desteği sağlayacaklarını duyurdu.