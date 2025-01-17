Spahn, aile birleşimini durdurma çağrısı yaptı

Jens Spahn, "Toplumsal olarak sınırdayız" dedi ve bu nedenle aile birleşimini tamamen askıya almanın önlemli olduğunu ifade etti. Spahn, "Güvenli bir üçüncü ülkeden gelen birinin Almanya'da iltica hakkı yoktur" dedi.

Birlik Partilerinin 23 Şubat'ta yapılacak federal seçimler için hazırlanan programında da şu ifadeler yer aldı, "Geçici koruma statüsüne sahip olanların aile birleşimini askıya alıyoruz ve tüm gönüllü kabul programlarını sona erdiriyoruz."

SINIRDAN GERİ ÇEVİRECEKLER

CDU/CSU'nun planına göre, Almanya sınırından gelen herkesin geri çevrileceği belirtiliyor. Geçici koruma, bir kişinin ne mülteci ne de iltica statüsü almasına rağmen, ülkesinde zarar görme riski nedeniyle Almanya'da geçici korumakkı verilmesi anlamına geliyor.

2023'TE 130 BİN VİZE VERİLDİ

Almanya, 2023 yılında aile birleşimi kapsamında yaklaşık 130 bin vize verdi. Bu vizelerin büyük bir kısmı Suriyeli, Türk ve Hindistan vatandaşlarına tahsis edildi. Ancak 2024 yılına ait rakamlar henüz Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanmadı.