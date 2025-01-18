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Giriş Tarihi: 18.1.2025 15:33

Eski Bakan Kalaycı’ya yolsuzluk suçlaması

Berlin Sağlık eski Bakanı Dilek Kalaycı, düğün planlamasının faturasız yapılması, aynı organizasyon firmasına kampanya ihale etmesi suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Eski Bakan Kalaycı’ya yolsuzluk suçlaması

Berlin Savcılığı, Sağlık eski Senatörü Dilek Kalayci'ya (46) karşı yolsuzluk suçlamasıyla dava açtı. Davanın gerekçesi, Kalaycı'nın kendi düğününün planlamasının faturasız yapılması ve aynı ajans tarafından yürütülen bir personel kampanyası oldu. İddianameye göre, Kalaycı Tempelhof'taki bir ajansın 267 bin euroluk kampanyanın ihalesini almasını destekledi ve bunun karşılığında kendi düğününü organizasyonunu bu ajansa yaptırdı. Ajans, Kalaycı'ya organizasyon için fatura kesmedi ve 11 bin euro tasarruf etmesini sağladı. Moabit Eyalet Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kalaycı suçlamayı reddederek "Görevimi asla zedeledim ve mesleki itibarımı ücretsiz hizmetler almak için riske atmadım. Suçlamalar beni derinden etkiliyor" ifadelerini kullandı.

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Eski Bakan Kalaycı’ya yolsuzluk suçlaması
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