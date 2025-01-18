Irkçılar, vergi ödememek için memurları tehdit etmiş

Federal Almanya Cumhuriyeti'ni ve onun demokratik yapısını tanımayan İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı terör örgütü üyelerinin devlete olan vergi borçlarını ödememek için tehdit ve şantaja başvurduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin yıllarca vergi dairesi çalışanlarını tehdit ettiği, kimi zaman da şantaj uyguladığı aktarıldı.

314 TEHDİT MEKTUBU GÖNDERMİŞLER

Mühlhausen Savcılığı, örgütün üst düzey isimlerinden iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, 54 ve 52 yaşlarındaki iki kişinin, diğer suçlarının yanı sıra milyonlarca Euro'luk vergi borcundan kaçmak için yıllarca Thüringen Eyaleti'ndeki vergi dairelerinde çalışanlara tehdit ve şantaj mektupları gönderdiğini açıkladı. Mektup sayısı 314 olarak açıklandı.

DAVA ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Suçlamada bulunulan İki kişinin geçen yılın Mayıs ayından bu yana gözaltında tutulduğu bilgisi de paylaşıldı. Suçlamaların kabul edilmesi halinde Mühlhausen bölge mahkemesinde haklarında açılan davanın Şubat ayında başlaması bekleniyor.. Mühlhausen'den 54 yaşındaki kişi 263, Erfurt'tan 52 yaşındaki kişi ise 51 vakayla suçlanıyor.