Isı pompası testi için hava şartları oluştu

ISI pompası almayı düşünen herkes, eski binalarda basit bir test yapmalı. Bu, kurulumdan önce evin modernizasyona ihtiyacı olup olmadığını gösteriyor. Kış günleri de bunun için mükemmel zaman. Eğer eski bir binaya böyle bir cihaz taktırmak istiyorsanız, öncelikle bulunduğunuz yerin buna uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bazen önceden modernizasyon çalışması yapmak faydalı, hatta gerekli olabilir.

Bir ısı pompasının bir binayı ekonomik ve verimli bir şekilde ısıtabilmesinde belirleyici olan etken akış sıcaklığıdır. Baden Württemberg Çevre Bakanlığı tarafından desteklenen Zukunft Altbau bilgilendirme programı buna dikkat çekiyor. Bu, ısıtma suyunun radyatörlere girmeden önceki sıcaklığını ifade ediyor. Optimum akış sıcaklığı, bir ısı pompasının verimliliği açısından ısıtma devresine çok yüksek sıcaklıklar vermemesi önemli.

Zukunft Altbau'ya göre, ısıtma suyu radyatörlere veya yerden ısıtma sistemine pompalanıyorsa, suyun sıcaklığının ideal olarak 50 santigrat derecenin altında olması gerekiyor. Ancak Zukunft Altbau, küçük radyatörlü ve fosil yakıtlı kazanlı yalıtımsız binalarda kış günlerinde genellikle 70 santigrat derece ve üzeri bir akış sıcaklığının yaygın olduğunu aktardı.

Kazan gidiş sıcaklığını istediğiniz sıcaklığa ayarlayın, örneğin ısıtma kontrol cihazını 50 ila 55 santigrat dereceye ayarlayın. Bu mümkün değilse, uzmana başvurmak en iyi çözüm. Radyatörlerdeki termostatları istediğiniz sıcaklığa getirin - üçüncü seviye 20 santigrat derecelik hedef sıcaklığa karşılık gelir. Düşük dış sıcaklıklara rağmen tüm odaların yeterince sıcak kalıp kalmadığını gözlemleyin. Testin süresi binanın yapısına göre değişmektedir. Sağlam evlerde bu süre, hafif yapılı evlere göre çok daha uzundur. Ancak 24 ila 72 saatten daha uzun süre beklemenize gerek yok.

Dış ortam sıcaklığı ne kadar yüksek olursa yeterli akış sıcaklığı o kadar düşük olmalıdır. Altbau, dışarıdaki sıcaklığın sıfır derece civarında olduğu dönemde bu geleceğin 45 dereceyi geçmemesi gerektiğini söyledi. Eğer tüm odalar yeterince sıcaksa bina ısı pompası kurulumuna uygun demektir. Eğer durum böyle değilse evin enerji verimliliği açısından modernize edilmesi gerekebilir.