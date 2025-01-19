Sürgün biletine öfke yağdı

Karlsruhe kentinde binlerce kişi, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) şehirde yaşayan 30 bin göçmen kökenli ailenin posta kutularına "Sürgün Bileti" bırakmasını protesto etti. "Bizimle Beraber, Bize Karşı Değil" sloganıyla gerçekleştirilen gösteriye 5 binden fazla kişi katıldı.

AFD'NİN KAMPANYASINA BÜYÜK ÖFKE

AfD'nin seçim kampanyasında dağıttığı, uçak biletine benzeyen "Sürgün Biletleri," geniş kesimlerin tepkisini çekti. Bu biletler, ülkedeki göçmenlere karşı düşmanca bir mesaj içerdiği gerekçesiyle hem politikacılar hem de toplum tarafından sert şekilde eleştirildi.

RENKLİ PROTESTODA GÜÇLÜ MESAJ

Gösteriye katılanlar, pankart ve sloganlarla AfD'nin sağcı politikalarını kınadı. Pankartlarda, "AfD seçmek, 1933'e dönmektir", "Nazilerle uzlaşı olmaz", "İltica bir haktır", "Aşırı sağa karşı birlikte" dövizleri taşındı. Etkinlikte konuşmacılar arasında göçmen kökenli bireyler de yer aldı ve yaşadıkları zorlukları duygusal şekilde dile getirdi. Suriyeli Ahmad Hawarnah, "Toplum sağa kaymaya devam ederse, bu toplumun bir parçası olarak kalıp kalamayacağımı sorguluyorum" dedi.

KAMPANYA İNSANLIK DIŞI VE ONURSUZ

AfD'nin kampanyası, siyasi partilerden ve toplumun farklı kesimlerinden büyük tepki aldı. Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup (SPD), bu kampanyanın toplumsal dayanışmayı tehlikeye attığını ifade etti. CDU milletvekili adayı Tobias Bunk, kampanyayı "insanlık dışı ve onursuz" olarak nitelendirirken, Die Linke, AfD'nin "faşist yöntemlerine" karşı sert yaptırımlar çağrısında bulundu. Öte yandan, Karlsruhe Kriminal Polisi, "halkı kışkırtma" suçlamasıyla ilgili inceleme başlattı ve bir dizi şikâyetin değerlendirildiğini duyurdu.