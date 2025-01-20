Çalışkan ve üretken Türk, saygı görmeli

Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve medya temsilcileriyle bir araya gelen Akif Çağatay Kılıç, Almanya'da 60 yılı aşkın süredir yaşayan Türk toplumunun, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti Özellikle sanayi ve ticaret alanındaki Türk girişimcilerin katkılarına dikkat çeken Kılıç, "Türk toplumu, Almanya'nın bugünkü konumuna ulaşmasında temel unsurlardan biri olmuştur. Çalışkan ve üretken yapılarıyla bu toplumun, hak ettiği saygıyı görmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖZGÜRLÜKLER TEMEL ÖNCELİĞİMİZ

Kılıç, konuşmasında Türk vatandaşlarının dini özgürlüklerini istedikleri şekilde yaşayabilmelerinin önemine değindi. İslamofobinin dünya genelinde yükseldiğini belirten Kılıç, bu ayrımcılığa karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi, "İnsanların inançları nedeniyle ayrımcılığa uğraması, hem insani hem de İslami değerlerimize aykırıdır. Bu konuda Türkiye olarak her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. Çifte vatandaşlık ve Türk vatandaşlarının haklarına dair önemli mesajlar da veren Kılıç, çifte vatandaşlık önündeki engellerin kaldırılmasının Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

MEVLÜDE GENÇ'I ANDI

1993 yılında Solingen kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden ailesi için sabır ve hoşgörü mesajları veren Mevlüde Genç'i de rahmetle anan Kılıç, "Mevlüde annenin duruşu, yabancı düşmanlığına karşı hepimiz için bir ders niteliğindedir. Onu burada bir kez daha minnetle anıyorum" dedi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE OLUNMALI

Almanya'daki Türk toplumuna seslenen Kılıç, vatandaşlar arasındaki birlik ve dayanışmanın hem Türkiye hem de Almanya için önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin konsolosluklar aracılığıyla vatandaşlara yönelik hizmetlerini daha da geliştireceğini belirten Kılıç, bu çabaların devam edeceğini vurguladı. Çifte vatandaşlığa yoğun ilgi gösterildiğini belirten Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ise "Vatandaşlarımıza elimizden gelen her desteği veriyoruz. Yoğun bir başvuru var" diye konuştu.