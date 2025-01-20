Strabag’ı sarsan ani CEO ölümü

Avusturya merkezli uluslararası inşaat şirketinin 44 yaşında üst yöneticisi (CEO), Klemens Haselsteiner vefat etti. Yıllık 29 milyar Euro ciro yapan ve 86 bin kişiyi istihdam eden şirketin CEO'sunun beklenmedik şekilde yaşamını yitirdi. Bir merkezde stresten uzak kalmak için tedavide olan CEO'nun beyin anevrizması (Damar baloncuğu) kaynaklı yaşamını yitirdiği açıklandı.

Söz konusu balonlaşma, damar duvarında incelme ve zayıflamaya neden olurken, yırtılması sonucu beyin içi kanamaya neden oluyor. Haselsteiner, 2020 yılında şirketin yönetimine giren Haselsteiner, iki yıl önce CEO seçilmişti. İnşaat kralı Hans Peter Haselsteiner'in üçüncü büyük oğlu olan Klemens Haselsteiner, ABD'de (Chicago Üniversitesi) işletme eğitimi aldıktan sonra beş yıl Rusya'da Strabag'da, beş yıl da Stuttgart'ta Strabag'ın iştiraki Züblin'de çalıştıktan sonra İcra Kurulu'na atanmıştı. 44 yaşındaki iş adamı üç çocuk babasıydı.