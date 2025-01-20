‘Ucuz satıyor’ dedi, tokat gibi cevap aldı

Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, kahve sektöründe yankı uyandıran bir karara imza attı. Kahve üreticisi Tchibo, ülkenin en büyük süpermarketler zinciri Aldi'nin maliyetin altında ucuz kahve sattığını iddia ederek dava açtı. Davada Aldi'nin fiyat politikası, ticari olarak makul bulundu ve Tchibo'nun haksız rekabet iddiasını destekleyen yeterli kanıt sunamadığını belirtildi.

Mahkemeye konu olan davada Tchibo, Aldi'nin kahvesini 2023'ten itibaren düzenli olarak maliyetin altında sattığını ve bu durumun piyasadaki diğer kahve üreticilerini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Şirket, bu tür uygulamaların tüketicilere uzun vadede zarar vereceğini savundu.

PİYASADAN SİME NİYETİ YOK

Fakat mahkeme Aldi'nin fiyatlandırma stratejisinin yalnızca kendi satışlarını artırma amacına yönelik olduğunu, küçük ve orta ölçekli rakipleri piyasadan silmeye yönelik bir niyet taşımadığını tespit etti. Mahkeme, kahve piyasasında yüksek rekabet bulunduğunu ve büyük oyuncuların düşük fiyat politikalarına uyum sağlayabildiğini belirtti.

TEMYİZE BAŞVURACAK

Aldi Süd, kararın adil olduğunu ve stratejilerinin tamamen ticari olduğunu dile getirerek kararı memnuniyetle karşıladı. Tchibo ise kararı temyize götürmeyi planladığını açıkladı.