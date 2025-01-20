Üniversite öğrencileri NSU’yu araştıracak!

Jena kentindeki Demokrasi için Yuvarlak Masa Çalışma Grubu ve Ernst Abbe Jena Yüksekokulu, kentte farklı perspektifleri araştırmayı önerdi. Araştırmanın odağını 1980'lerin sonundan 1990'ların sonuna kadar olan dönem oluşturunca akla ırkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) geldi. Bu kapsamda Clara ve Eduard Rosenthal Siyaset Eğitimi Bursu verilmesi kararlaştırıldı.

AYLIK BİN EURO VERİLECEK

Jenakultur ve Villa Rosenthal tarafından verilecek olan burstan yararlanacak öğrencilerden, dönemin dönüşümlerini ve NSU'nun radikalleşmesini tarihsel bir bağlamda ele alıp araştırmalarının isteneceği dile getirildi. Başvuruların bu ay sonuna kadar devam edeceği, aylık bin Euro'luk burs döneminin, 1 Kasım'da başlayıp bir yıl süreceği aktarıldı.

ÇOK AMAÇLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Villa Rosenthal, 1924 yılında şehrin yaşamını şekillendiren Clara ve Eduard Rosenthal çifti tarafından vasiyet yoluyla Jena şehrine bağışlandı. Villa, günümüzde ailenin siyasi, toplumsal ve kültürel katkılarını anımsatma çalışmaları yürütüyor. Villa, okuma etkinlikleri, konserler, sergiler, konferanslar, resepsiyonlar ve özel kutlamalar için kullanılıyor. Evin çatı katı, bursiyerlere konaklama ve çalışma imkânı sunuyor.