Almanya’nın evsizleri donarak ölüyor

Ülkede son günlerde hava sıcaklığı sıfırın altında seyredince iki evsiz, donarak yaşamını yitirdi. Dortmund'da can veren 50 yaşındaki evsizin kent merkezinde bulunan katedral kenarına sığınmasına rağmen soğuktan öldü. Lünen'de ise bir evsiz uyku tulumunun içinde ölü bulundu. Polis, iki olayda da evsizlere şiddet izi bulunmadığını donarak hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

440 BİNE YAKIN EVSİZ

Ülkede barındırılan evsizlerin sayısında önemli artış yaşandığı bildirildi. Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre, 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle ülke genelinde 439 bin 500 evsiz belediyelerin tesislerinde barındırılıyor. Bu rakam, önceki yıllara kıyasla ciddi bir artışı işaret etti. 2023 yılında 372 bin, 2022 yılında ise 178 bin 100 olan evsiz sayısı, son iki yılda iki kattan fazla artmış durumda.

378 BİNİ YABANCI KÖKENLİ

Artışın başlıca nedenleri arasında, veri toplama sistemindeki iyileştirmeler ve Ukrayna'dan gelen mülteciler gösterildi. Barındırılan evsizlerin 136 bin 900'ünü Ukraynalı mülteciler oluştururken toplam 377 bin 900 yabancı uyruklu kişi rapor edildi. Evsizlerin ortalama yaşının 31 olarak açıklandığı raporda, bunların yüzde 40'ının 25 yaş altında ve yarısından fazlasının erkek olduğu ifade edildi.