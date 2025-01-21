Büyükelçi Trump’ı şikâyet etti, ilk okuyan Trump oldu

Büyükelçi Andreas Michaelis, Berlin'e bir diplomatik telgraf göndererek yeni Donald Trump dönemine dair uyarılarda bulundu. Büyükelçi, Trump'ın intikam planları doğrultusunda ABD'de siyasi düzen ve bürokratik yapılara zarar vereceğini söyledi. Büyükelçinin gizli analizi olan diplomatik telgraf, Başbakan Olaf Scholz ile dışişleri ve içişleri bakanlıklarına gönderildi.

TÜM POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Michaelis, ABD'de Trump tarafından denge ve denetleme mekanizmalarıyla birlikte temel demokratik prensiplerin erozyona uğratılacağını, yasama, kolluk kuvveti ve medyanın bağımsızlığının azaltılarak araçsallaştırılacağını kaleme aldı. Analizde, Trump'ın kitlesel sınır dışı etme, misilleme önlemleri alma ve hukuki dokunulmazlığını sağlama gibi hedeflerinin hayata geçirilmesinde Adalet Bakanlığı ve FBI'ın kontrol altında tutulmasının önemli rol oynayacağına işaret etti.

ZOR GÜNLER GEÇİRECEK

Michaelis'in telgrafı ABD'nin eline geçti ve basına sızdırıldı. Büyükelçinin, görev süresinin bitmesine altı ay kala yazdığı telgrafın Trump döneminde zor zaman geçireceği anlamına geldiği yorumuna neden oldu.