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Giriş Tarihi: 21.1.2025 12:30

Kayserili işkadını Akpınar başkanlığa hazırlanıyor

İnşaat sektöründe başarılı işlere imza atan Kayserili işkadını Yeşim Akpınar, 25 Ocak’ta yapılacak Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanlığına aday oldu.

İbrahim TAŞ
Kayserili işkadını Akpınar başkanlığa hazırlanıyor

Avrupa'da yaşayan Kayserilileri bir araya getirmek ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla kurulan Avrupalı Kayserililer Birliği başkanlı için iş kadını Yeşim Akpınar aday oldu. 25 Ocak günü gerçekleşecek seçim öncesi Akpınar, önemli projelere imza atmak istediğini dile getirdi.

"Kayseri sadece bir şehir değil, Türk kültürünün, tarihinin ve manevi değerlerinin bir simgesi" diyen Akpınar, "Bizim köklerimizden kopmadan geleceğe güçlü bir miras bırakma hedefimiz var. Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun Kayseri'ye olan aidiyetini artırmak ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için kapsamlı bir yol haritası sunacağız" dedi.

KADIN DOKUNUŞUYLA YENİ VİZYON

Akpınar, projelerinde kadınların zarif dokunuşuna da önem verdiklerini ifade ederek, kadınların topluma kazandıracağı yeni bir vizyonla daha güçlü bir gelecek inşa edeceklerini belirtti. Akpınar, "Bu davada el ele, gönül gönüle yürüyeceğiz. Güven ve dayanışma içinde ilerleyeceğiz" diye konuştu.

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Kayserili işkadını Akpınar başkanlığa hazırlanıyor
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