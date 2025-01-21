Okulda molaya çıktı 11 gündür kayıp

ALMANYA'DA kayıp olarak arananlar arasına bir isim daha eklendi. Kiel kentinde yaşayan ve bugün 18 yaşına giren Sevda Yaneva'ya, 10 Ocak gününden bu yana ulaşılamıyor. Ailesi, genç kızın okula gittiğini, okulda tuvalet molası verdikten sonra sınıfına dönmediğini aktardı. Aile, kızlarının odasında yaptıkları arama sonrası pasaportu ile birlikte evden ayrıldığının farkına vardıklarını ifade etti, kandırılmış olabileceğini dile getirdi.

Polis, Sevda'nın evden ayrıldığında üzerinde mavi kot pantolon ve sarı kışlık ceket olduğu bilgisini paylaşıp kızı görenlerin polisi bilgilendirmesini istedi.