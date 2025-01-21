Solingen canisi hakim karşısına çıktı

İDDİANAME OKUNDU

Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasında sanık dört cinayetin yanı sıra 21 cinayete teşebbüs ve bir arkadaşına palalı saldırı nedeniyle de suçlandı. Sanığın dosyasına iki kundaklama girişimi daha eklendi. İddianamenin okunduğu duruşmada sanık sessizliğini korudu, salonda olup bitenlere tepki göstermedi.

TİŞÖRTLE ADALET MESAJI

Hayatını kaybeden ailenin yakınları davaya katılmak için Bulgaristan'dan geldi. Üzerlerinde, yangında ölen ailenin fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen mağdur yakınları, adalet talep etti. Tişörtlerin üzerinde Almanca ve Türkçe olarak "Adalet" yazısı yer aldı. Yangında oğlu İsmail'i, gelini Kıymet'i ve torunlarını yitiren Emin Zhilov, duruşma boyunca katilin gözlerinin içine baktı. Eşi ise iddianamenin okunması sırasında gözyaşlarını tutamadı.