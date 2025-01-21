Solingen canisi hakim karşısına çıktı

Tarihler 26 Mart 2024'ü gösterdiğinde Solingen'deki bir apartmandan alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangında Bulgaristan vatandaşı İsmail (Kuncho) Zhilov (29), eşi Kıymet (28, Katja), kızları Gizem (Galia, 5) ve üç aylık bebekleri Elis yaşamını yitirdi. Dört kişilik Türk ailenin, kundaklama sonrası yaşamlarını yitirdiği ortaya çıktı. Kundakçının da 40 yaşındaki Daniel S., olduğu belirlendi. Merdiven boşluğuna benzin dökerek yangını çıkardığı tespit edilen zanlı tutuklandı. Aradan 10 ay geçtikten sonra katil zanlısı dün hakim karşısına çıktı.
İDDİANAME OKUNDU
Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasında sanık dört cinayetin yanı sıra 21 cinayete teşebbüs ve bir arkadaşına palalı saldırı nedeniyle de suçlandı. Sanığın dosyasına iki kundaklama girişimi daha eklendi. İddianamenin okunduğu duruşmada sanık sessizliğini korudu, salonda olup bitenlere tepki göstermedi.
TİŞÖRTLE ADALET MESAJI
Hayatını kaybeden ailenin yakınları davaya katılmak için Bulgaristan'dan geldi. Üzerlerinde, yangında ölen ailenin fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen mağdur yakınları, adalet talep etti. Tişörtlerin üzerinde Almanca ve Türkçe olarak "Adalet" yazısı yer aldı. Yangında oğlu İsmail'i, gelini Kıymet'i ve torunlarını yitiren Emin Zhilov, duruşma boyunca katilin gözlerinin içine baktı. Eşi ise iddianamenin okunması sırasında gözyaşlarını tutamadı.
IRKÇI MOTİVASYON DIŞLANDI
Olayın, ırkçı bir saldırı olmadığı ifade edildi. Sanığın, daha önce aynı binada oturan ve ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle tahliye edilen bir kiracı olduğu belirtildi. Olay gecesi, güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edildi. Sanığın psikiyatrik muayenesi sonucunda, cezai ehliyetini azaltacak veya ortadan kaldıracak durum bulunmadığı belirlendi.
SOLİNGEN'DEKİ İKİNCİ ACI
Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 günü, Genç Ailesi'nin yaşadığı ev, Neo-Naziler tarafından kundaklanmış ve aileden 5 kişi yaşamını yitirmişti. İkinci kundaklamada da dört Türk'ün ölmesi kentin kundaklamalarla anılmasına neden oldu.
Zanlı, binanın merdiven boşluğuna bir litre benzin dökerek yangını başlattı. Bilirkişi raporuna göre yangın 5 dakika içinde çatı katına kadar yayıldı. Ailenin kaçış yolunu kesilince anne, baba ve iki küçük çocuğu alevler arasında can verdi. Sekiz kişi de camdan atlayarak kurtulmayı başardı, ancak ciddi yaralanmalar yaşandı.