Vekiller, ırkçı AfD yasağını görüşecek

Anayasa Mahkemesi'nin AfD için inceleme başlatma başvurusu önümüzdeki hafta Federal Mecliste ele alınacak. Meclisteki farklı partilerden 124 milletvekili dün başvuruyu meclis başkanına ileterek, bu konuda bir karar alınması için harekete geçti. İnisiyatifi yürüten milletvekilleri arasında SPD'li Carmen Wegge, CDU'lu Marco Wanderwitz, Yeşiller'den Dr. Till Steffen, Sol Parti'den den Martina Renner gibi isimler bulunuyor.

AMAÇ YASAKLAMAYI SAĞLAMAK

Başvurunun mimarlarından Wegge, tüm milletvekillerini demokrasiyi koruma adına bu süreci desteklemeye çağırdı. Wanderwitz de AfD'nin giderek daha radikalleştiğini, başvuru yapmanın zorunlu hale geldiğini ifade etti. Başvurunun amacı, Meclis'in AfD'ye karşı bir parti yasaklama süreci başlatmaya karar vermesini sağlamak. Eğer bu karar alınırsa, yasağın uygulanması için Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacak.

Bir partinin yasaklanması için Meclis, Eyaletler Meclisi veya hükümetin başvuruda bulunabileceği belirtiliyor. Yasaklama için partinin devletin demokratik temel düzenine karşı aktif bir şekilde hareket ettiğinin kanıtlanması gerekiyor.

İKİ PARTİ YASAKLANDI

Şu ana kadar Almanya'da 1952'de Sosyalist İmparatorluk Partisi (SRP) ve 1956'da Stalinist Komünist Parti Almanya (KPD) olmak üzere iki parti yasaklandı.