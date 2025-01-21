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Giriş Tarihi: 21.1.2025 12:28

Yardım konteynerinden çaldı, pazarda sattı

78 yaşındaki bir kadın, yardım konteynerinden kıyafet çalarken yakalandı. Polis, kadının hemen suçunu itiraf ettiğini, ‘Kıyafetleri pazarda satmak için aldım’ dediğini açıkladı.

Yardım konteynerinden çaldı, pazarda sattı

Almanya'nın Euskirchen kentinde devriye gezen polisler, iki yarım konteynerinin açık ve kıyafetlerin etrafa saçılmış olduğunu gördü. Memurlar, konteynere yaklaşınca 78 yaşındaki bir kadının kıyafetlerle uğraştığını görmeleri üzerine ne yaptığını sorduklarını, cevabın ise "Bit pazarında satacağım" olduğunu aktardı.

Kadının otomobilinin tıka basa kıyafetlerle dolu olduğunu ifade eden polisler, yardım kıyafeti atılan konteynerlerin sahipsiz olmadığı ve dileyenin içerisinden kıyafet alamayacağı uyarısında bulunduklarını açıkladı.

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Yardım konteynerinden çaldı, pazarda sattı
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