Anne katiline 9 yıl hapis cezası

ALMANYA'NIN Schleswig Holstein Eyaleti'ne bağlı Husum'da yaşayan 19 yaşındaki Derin O., geçen yıl Nisan ayında 39 yaşındaki annesini acımasızca bıçaklayarak öldürdü. Annesinin boynuna ve ensesine bıçağı saplayıp öldüren Derin O., cesedi üvey kız kardeşinin odasında sakladıktan sonra Fransa'ya kaçtı.

TOPLUMU TATMİN ETMEDİ

Bu ülkede yakalanan Derin, Husum'da görülen davada savcılığın talep ettiği dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, toplumda tartışmalara yol açarken, aile içi şiddet ve gençlik cezası konusunun yeniden ele alınması istendi. Mahkeme süreci boyunca, Derin O.'nun psikolojik durumu ve cinayeti işleyiş şekli üzerine çeşitli uzman raporları da sunuldu.