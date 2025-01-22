Yardıma giderken hastanelik oldu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Lippetal'de otomobilinin hakimiyetini kaybeden 32 yaşındaki kadın sürücü, değirmenin duvarına çarptı. Otomobil duvarı delip geçerken Caritas adlı yardım kuruluşu çalışanı aracında sıkıştı. Olayı değirmenin karşısında tarla süren 27 yaşındaki bir çiftçi fark etti. Olay yerine gelen bina sahibiyle birlikte, çiftçi kazazedeyi sıkıştığı araçtan çıkarıp binadan dışarı taşıdı. Kadına daha sonra ilkyardım ekipleri müdahale etti. Lippetal İtfaiyesi Müdürü Meinhard Reinecke, sürücünün şiddetli ağrılarından şikayetçi olduğunu ancak bilinçli ve konuşabilir durumda bulunduğunu açıkladı. Kazanın nasıl gerçekleştiği tam olarak bilinmiyor.