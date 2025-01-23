2100 yıllık hazinenin akıbeti hala belirsiz

Almanya'nın Manching kentinde bulunan Kelt Roma Müzesi'nden iki yıl önce çalınan Kelt Hazinesi davasında dört sanık yargı önüne çıktı. Ingolstadt Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar sessizliklerini korudu.

400 ALTIN SİKKE HALA KAYIP

Hazinenin çalınan 3,7 kilo altın sikkenin 500 gramının eritilmiş halde bulunabildiği belirtilirken, paha biçilmez 400 altın sikkenin halen kayıp olduğu kaydedildi. Savcılık, soygunun sadece dokuz dakika sürdüğünü ve müze güvenlik sisteminin çete tarafından profesyonelce sabote edildiğini açıkladı.

Polis, çevrede bulunan DNA izleri sayesinde sanıkların diğer soygunlarla bağlantılı olduğunu belirledi. Çetenin, Almanya ve Avusturya'da 30'dan fazla soygun gerçekleştirdiği ve milyonlarca Euro'luk zarara yol açtığı aktarıldı.

1,5 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE

1999 yılında keşfedilen ve 20. yüzyılın en büyük Kelt altın keşfi olarak görülen bu koleksiyonun bilimsel değerinin ölçülemez olduğu ifade edildi. Tarihçilerin 2100 yıllık olduğunu belirlediği hazinenin maddi değeri ise 1,5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ifade edildi.

Manching Belediye Başkanı Herbert Nerb, kalan altınların bulunacağına dair umutlu olduğunu söylese de bunların eritilmiş olma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Başkan Nerb, altınların geri dönmesi için sanıklarla bir ceza indirimi anlaşmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak, tarihsel ve kültürel değeri yüksek bu altınların kaybı, telafisi imkânsız bir zarar olarak değerlendirildi.