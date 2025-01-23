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Giriş Tarihi: 23.1.2025 15:40

Almanya’nın göbeğinde terör propagandası

Almanya’da PKK elebaşısı Abdullah Öcalan posterleri ve terör örgütü flamaları altında skandal bir etkinlik düzenlendi. Lahr kentindeki toplantı, yasaklara rağmen terör örgütü PKK ve YPG’nin propagandasına sahne oldu.

Almanya’nın göbeğinde terör propagandası

Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Lahr kentinde düzenlenen etkinlik, büyük tepki topladı. Freiburg ve Lahr'daki sözde halk meclisleri tarafından organize edilen toplantıya, örgüt üyesi yüzlerce PKK ve YPG destekçisi katıldı. Sözde "Kobani'nin kurtuluşunun 10. yılı" kutlaması adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve YPG ile YPJ flamaları salonu süsledi.

GÖRÜNTÜLÜ MESAJLA TEHDİT

Terör örgütü YPJ'nin sözde merkez komutanlarından Sozdar Derik, etkinliğe gönderdiği görüntülü mesajla skandala yeni boyut kattı. Mesajında, Abdullah Öcalan'ın felsefesine bağlılıklarını vurgulayan Derik, şu ifadeleri kullandı: "Tek birimiz kalsak bile düşmanı yenecek güce sahibiz. Gerekirse canımızla duvar öreriz ama düşmanın Rojava'yı ve Kürdistan'ı işgal etmesine izin vermeyeceğiz."

HANİ PKK YASAKLI ÖRGÜTTÜ?

Almanya'da PKK'nın terör örgütü olarak 1993'te yasaklanmasına rağmen bu tür etkinliklerin düzenlenmesi ve terör propagandasına izin verilmesi, kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

Etkinlikteki skandal görüntülerin, Almanya'daki yetkililerin terör örgütlerine karşı yeterli önlem almadığını bir kez daha gözler önüne serdiği yorumları yapılıyor. Almanya'daki Türk toplumu terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı daha kararlı adımlar atılması çağrısında bulunuyor.

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Almanya’nın göbeğinde terör propagandası
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