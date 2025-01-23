Almanya’nın göbeğinde terör propagandası

Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Lahr kentinde düzenlenen etkinlik, büyük tepki topladı. Freiburg ve Lahr'daki sözde halk meclisleri tarafından organize edilen toplantıya, örgüt üyesi yüzlerce PKK ve YPG destekçisi katıldı. Sözde "Kobani'nin kurtuluşunun 10. yılı" kutlaması adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve YPG ile YPJ flamaları salonu süsledi.
GÖRÜNTÜLÜ MESAJLA TEHDİT
Terör örgütü YPJ'nin sözde merkez komutanlarından Sozdar Derik, etkinliğe gönderdiği görüntülü mesajla skandala yeni boyut kattı. Mesajında, Abdullah Öcalan'ın felsefesine bağlılıklarını vurgulayan Derik, şu ifadeleri kullandı: "Tek birimiz kalsak bile düşmanı yenecek güce sahibiz. Gerekirse canımızla duvar öreriz ama düşmanın Rojava'yı ve Kürdistan'ı işgal etmesine izin vermeyeceğiz."