Almanya’nın göbeğinde terör propagandası

Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Lahr kentinde düzenlenen etkinlik, büyük tepki topladı. Freiburg ve Lahr'daki sözde halk meclisleri tarafından organize edilen toplantıya, örgüt üyesi yüzlerce PKK ve YPG destekçisi katıldı. Sözde "Kobani'nin kurtuluşunun 10. yılı" kutlaması adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve YPG ile YPJ flamaları salonu süsledi.