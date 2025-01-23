Anaokulu çocukları dehşeti yaşadı: 2 ölü

Aschaffenburg kentinde dün sabah saat 11.45'de dehşet anları yaşandı. Sığınma yurdunda kalan 28 yaşındaki Afganistan uyruklu Enamullah O., elindeki mutfak bıçağı ile bir parkta anaokulu çocuklarına saldırdı. Saldırıda iki yaşındaki Fas kökenli bir erkek çocuk öldü. Saldırgan, çocukları korumak isteyen 41 yaşındaki adamı da öldürdü. Saldırıda, iki yaşında bir Suriyeli çocuk, 72 yaşında bir Alman erkek ve 59 yaşında bir Alman kadın ağır yaralandı.