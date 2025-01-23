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Giriş Tarihi: 23.1.2025 10:25 Son Güncelleme: 23.1.2025 11:16

Anaokulu çocukları dehşeti yaşadı: 2 ölü

Almanya’nın Aschaffenburg kentinde Afganistan kökenli Enamullah O., anaokulu çocuklarına bıçakla saldırdı. Saldırıda iki yaşındaki çocuk ile çocukları korumak isteyen 41 yaşındaki adam öldü, saldırıda biri çocuk üç kişi de ağır yaralandı.

Mustafa AKBABA
Anaokulu çocukları dehşeti yaşadı: 2 ölü

Aschaffenburg kentinde dün sabah saat 11.45'de dehşet anları yaşandı. Sığınma yurdunda kalan 28 yaşındaki Afganistan uyruklu Enamullah O., elindeki mutfak bıçağı ile bir parkta anaokulu çocuklarına saldırdı. Saldırıda iki yaşındaki Fas kökenli bir erkek çocuk öldü. Saldırgan, çocukları korumak isteyen 41 yaşındaki adamı da öldürdü. Saldırıda, iki yaşında bir Suriyeli çocuk, 72 yaşında bir Alman erkek ve 59 yaşında bir Alman kadın ağır yaralandı.

TREN SEFERLERİNİ DURDURDULAR

Saldırganın tren hattından kaçmaya başlaması üzerine bölgedeki seferler iptal edildi. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen saldırgan, olay yerinin yakınında yakalandı. Başlangıçta iki saldırgandan şüphe edilip bir kişi daha gözaltına alınırken, Enamullah O.'nun saldırıyı yalnız başına gerçekleştirdiği belirlendi.

SINIR DIŞI GECİKTİ, CİNAYET GELDİ

Saldırganın daha önce üç suç işlediği ve 4 Aralık'ta Almanya'yı terk etmek istediğini bildirdiği belirtildi. Bunun üzerine Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF), saldırganın mülteci talebini durdurarak 11 Aralık'ta sınır dışı edilmesine karar verdiği aktarıldı.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, saldırganın neden hemen sınır dışı edilmediği sorusuna, sağlık sorunlarının sınır dışı kararını geciktirdiğini aktardı. Bavyera Başbakanı Markus Söder ise saldırıyı alçakça olarak niteledi.

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Anaokulu çocukları dehşeti yaşadı: 2 ölü
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