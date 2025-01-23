Barış ve hoşgörü vaazı Almanları rahatsız etti

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerindeki imamları casuslukla suçlayan Alman medyası, şimdi de Prof. Dr. Yasin Pişgin üzerinden bu kurumu hedef aldı. Türkiye'nin önemli ilahiyatçılarından, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Pişgin'in, Almanya'nın Schwaebisch Gmünd kentindeki DİTİB Camisi'nde hoşgörü ve barış temalı vaaz vermesi, Alman medyasını rahatsız etti.

Medya, Pişgin'in Almanya'daki bu mesajlarının aksine Türkiye'de "radikal söylemler" kullandığını öne sürdü. Pisgin'in vaaz verdiği caminin dernek başkanı İbrahim Aslan, Pişgin'in konuşmasının barış ve toplumsal uyum üzerine olduğunu vurguladı. Türkiye'deki konuşmaları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirten Aslan, medyanın iddialarına tepki gösterdi.

ANAYASAYI KORUMA DAİRESİ TAKİPTE

Baden Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı, Prof. Dr. Pişgin'in Freiburg ve Villingen Schwenningen'deki etkinliklerini takibe aldığını, ancak Schwaebisch Gmünd'deki konuşmasından haberdar olmadığını açıkladı.

DİTİB'E SÜREKLİ BASKI

Alman medyasının DİTİB'i hedef alan saldırıları son dönemde artarken, Türkiye kökenli Müslüman toplumu temsil eden bu önemli kurum, sürekli suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. DİTİB, Almanya'daki Müslümanların toplumsal uyumuna katkı sunmaya odaklanmış bir yapı olduğunu sık sık hatırlatıyor.