Nuri Şahin’i başarısızlığa götüren 6 sebep

Devre arasında Edin Terzic'in yardımcısı olarak göreve gelen, ardından sezon başında tek başına sarı siyahlı takımı devralan Nuri Şahin, istikrasız sonuçlar alınca beklenen son kaçınılmaz oldu. Borussia Dortmund, 2015 yılında Jürgen Klopp'un ayrılmasından sonra bir türlü rayına oturmadı ve sürekli hoca arayışları ile zaman harcadı. Büyük umutlar ile takımı teslim alan 36 yaşındaki genç hoca Nuri Şahin nerelerde hata yaptı, neden beklentilerin uzağında kaldı?
1- Sezon boyunca taktik anlamda yaptığı hatalar Dortmund'un puan kaybetmesinde önemli rol oynadı. Şampiyonlar liginde Real Madrid deplasmanında 2-0 öndeyken, sistemi değiştirip yanlış oyuncu değişiklikleri yapınca takım son yarım saatte 5 gol kalesinde gördü. Bu hatalar zinciri lig maçlarında da devam etti.
2- Nuri Şahin lig başından beri sürekli sistem arayışına girdi. Üçlü defans, dörtlü tandem ve çift ön libero sistemleri ile maçtan maça çıktı. Bu sistem arayışında sakat oyuncuların çokluğu da etkili oldu fakat hoca uzun bir zaman ideal onbir bulmakta zorluk çekti. Geriden oyun kurmakla oldukça zorlandığı görüldü.
3- Çift ön liberolu sistemde geçen sezonun en parlak oyuncularından Sabitzer'i iyi kullanamadı. Sürekli yerini değiştirerek oyundan soğuttu.
4- Kaptanlığa getirdiği oyuncular ile sorun yaşadı. Takımda birinci kaptan Emre Can ve ikinci kaptan Julian Brandt daha çok kendilerini ön plana çıkarmayı deneyerek takım için birlik beraberlikten uzak kaldı. Saha içinde Nuri Şahin bir sağ kol ihtiyacını fazlası ile hissetti.
5- Geçen sezon devler liginde final oynayan takıma Bundesliga'nın en iyi oyuncularından oluşan Guissary, Anton, Beier ve Gross gibi milli oyuncular eklendi fakat ideal kadro oluşturmakla başarılı olunamadı.
6- Nuri Şahin, 6 deplasman maçından üst üste galibiyet alamadı ve negatif rekor kulübün 33 yıl sonra yaşadığı en acı deneyim oldu. İstikrarsızlık burada Nuri Şahin'in hedef gösterilmesinde etkili oldu.