Nuri Şahin’i başarısızlığa götüren 6 sebep

Devre arasında Edin Terzic'in yardımcısı olarak göreve gelen, ardından sezon başında tek başına sarı siyahlı takımı devralan Nuri Şahin, istikrasız sonuçlar alınca beklenen son kaçınılmaz oldu. Borussia Dortmund, 2015 yılında Jürgen Klopp'un ayrılmasından sonra bir türlü rayına oturmadı ve sürekli hoca arayışları ile zaman harcadı. Büyük umutlar ile takımı teslim alan 36 yaşındaki genç hoca Nuri Şahin nerelerde hata yaptı, neden beklentilerin uzağında kaldı?

1- Sezon boyunca taktik anlamda yaptığı hatalar Dortmund'un puan kaybetmesinde önemli rol oynadı. Şampiyonlar liginde Real Madrid deplasmanında 2-0 öndeyken, sistemi değiştirip yanlış oyuncu değişiklikleri yapınca takım son yarım saatte 5 gol kalesinde gördü. Bu hatalar zinciri lig maçlarında da devam etti.