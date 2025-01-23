Paket otomatlarının sayısı artırıyor

Alman Posta İdaresi'nin Bonn merkezli paket dağıtım şirketi DHL, ülkedeki paket otomatlarının sayısını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. DHL, şu anda koliler için 15 bin olan paket istasyonuna yılsonuna kadar iki bin yeni istasyon eklemeyi planladığını açıkladı. DHL, 2030 yılına kadar sayıyı 30 bine yükseltmeyi amaçladığını da aktardı. DHL'in rakipleri GLS ve DPD ise şu anda yaklaşık 100 olan ortak istasyon sayısını 2027 yılına kadar 3 bine çıkarmak istiyor.

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Tüketiciler, bu otomatlara gönderecekleri paketleri bırakabiliyor ya da evde bulunmadıkları anda paketlerinin yakınlarındaki bu istasyonlara bırakılmasını isteyebiliyor. DHL'in pul satın alabileceği 800 posta istasyonu da bulunuyor.

DHL yönetim kurulu üyesi Nikola Hagleitner, otomat ağlarının giderek yoğunlaştığını dile getirirken, "Ortalama olarak, tüketicilerin paketlerini almak için kat etmeleri gereken mesafe giderek kısalıyor. İstasyonlar günün her saati kullanılabilir. Bu müşteriler için büyük bir avantaj" açıklaması yaptı.