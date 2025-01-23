Süt ürünlerinde fiyat rekor seviyeye ulaştı

Almanya Süt Endüstrisi Birliği'nin (MIV) verilerine göre, süt ve süt ürünlerinin fiyatından geçen yıl oldukça yüksek artış kaydedildi. Bir paket tereyağının geçtiğimiz yıl ortalaması 2,40 Euro ile şimdiye kadarki en yüksek fiyat oldu. Süt üreticileri 2024 yılı boyunca bir litre süt için ortalama 48 cent aldı. Bu litre başına kaydedilen en yüksek ikinci fiyat olarak tarihe geçti.

MIV Başkanı Detlef Latka, yüksek enerji maliyetlerinin işletmeleri zorlamaya devam ettiğini vurguladı. Sektör geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan şap hastalığı salgınına rağmen 2025 yılı için iyimser bir tablo çiziyor. Ancak süpermarketlerde fiyatların düşmesi beklenmiyor.