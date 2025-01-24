Almanya’da Dubai Çikolatası çıkmazı

Dünya genelinde bir anda en çok tüketilen çikolata türü olan Dubai Çikolatası konusunda Almanya ikileme düştü. Şekerleme ürünleri ithalat eden Andreas Wilmers'in Köln'de "Çikolata Dubai'den değil Türkiye'den geliyor. Bu isim altında satılamaz" gerekçesiyle açtığı davada mahkeme davacıyı haklı buldu. Aldi adlı süpermarketler zincirinin Türkiye'den temin ettiği çikolataların satışı durduruldu.

"GENEL İSİM OLDU"

Frankfurt'ta aynı gerekçeyle Lidl adlı süpermarketler zincirine karşı açılan davada ise hakim Dubai Çikolatası'nın Dubai'de üretilmesi gerekmediğine hükmetti. Mahkeme, "Dubai" ibaresinin artık genel bir kategori adı haline geldiğine işaret etti. Hakim, tüketicilerin ürünün tüm bileşenlerinin Dubai'den geldiğini varsaymayacağına dikkat çekti.

AMBALAJ VURGUSU

Kararda, ambalajdaki "AB ve AB dışı ülkelerden gelen çikolata, Antep fıstığı ve kadayıf" ifadelerinin açıkça yer almasının yanıltıcı algı oluşumunu engellediğine işaret edildi.