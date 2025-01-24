Almanya’da nüfus artışı hız kesti!

Federal İstatistik Dairesi, ülke nüfusunun geçen yıl yalnızca 100 bin kişi artarak yaklaşık 83,6 milyona ulaştığını açıkladı. Dairenin tahmini verilerine göre bu artış göçmenler sayesinde oldu. Şayet bu gerçekleşmemiş olsaydı ülke nüfusu erimeye başlayacaktı.

Almanya'nın birleşmesinden bu yana her yıl olduğu gibi 2024 yılında da doğumlar ile ölümler arasındaki denge negatif çıktı. Çünkü doğanlardan daha fazla kişi yaşamını yitirdi. 2023 yılında daha yüksek göç nedeniyle nüfus yaklaşık 340 bin kişi artmıştı. İstatistik Dairesi, 2024 verilerinin 2022 nüfus sayımı sonuçları temel alınarak yapılan güncellemelere dayandığını aktardı.

Buna göre, 2024'te yaklaşık 670 bin ila 690 bin doğum beklenirken 1 milyon kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) yeterli göç olmadan 2024-2029 yılları arasında büyüme oranının yüzde 0,4'e düşeceğini öngördü. Göçmen iş gücünün artırılmasıyla bu oranın yüzde 1,1'e çıkabilecek.