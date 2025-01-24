Pizzacı uyuşturucu satışını menüye soktu!

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Hırvat asıllı Stipe R. Adlı işletmeci, pizza ile birlikte uyuşturucu satınca yakayı ele verdi. 37 yaşındaki pizzacının akıllara durgunluk veren satış yönteminden haberdar olan polis, adamın evine 31 Ağustos 2024 günü yaptığı baskında 1,6 kilo kokain ele geçirdi. Stipe R., o tarihte uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis, menüde 40 numaralı pizzayı sipariş edenlere 40 Euro karşılığında kokain servis edildiğini açıkladı. Önceki gün Stipe R., Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakim önüne çıktı. Sanık, duruşmada avukatı aracılığıyla kokain sattığını kabul etti, ancak bunun sadece arkadaş ve tanıdıklara olduğunu söyledi.

DUVARLARDA GİZLİ KOKAİN VAR



Duruşmada Stipe R.'nin avukatı, müvekkilinin iş yerinin duvarlarına saklanmış daha fazla kokain olduğunu itiraf etti. Avukat, Stipe R.'nin bu gizli yerleri polise göstermeye hazır olduğunu belirtti.

Duruşma, 12 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Televisyon kanallarında pizza tarifiyle de tanınan Stipe R.'nin suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.