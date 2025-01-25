23 polis aracı alev alev yandı

Sabaha karşı saat 02.40'ta Münih'teki bir polis karakolunda nedeni henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Polis köpek biriminin de bulunduğu karakolda çıkan yangın devriye araçlarında da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 45 dakika süren bir mücadeleyle kontrol altına alabildi. Alevler 23 polis minibüsünü kullanılamaz hale getirdi.

Yangın binada bazı pencerelerinin camları patladı. Yangınla ilgili maddi hasarın ne kadar olduğu belirlenemezken kundaklama ihtimalinin de araştırıldığı açıklandı.