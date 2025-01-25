Hadislerle İslam kitabı artık Almanca

Türkçe orijinali yedi cilt ve 6579 sayfadan oluşan Hadislerle İslam adlı eserin Almancaya çevirisi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Köln'deki genel merkezinde özel bir programla tanıtıldı.

Eserin, Almancaya 14 kişilik bir ekip tarafından sekiz yıllık çalışma sonrası oluştuğu aktarıldı. Çalışma, çeviri sürecinden redaksiyon ve son okumaya kadar detaylı bir kontrol mekanizmasından geçirildi. Çeviri ekibinin başkanlığını DİTİB Sosyal Destek Merkezi'nden ilahiyatçı Dr. Ahmet İnam üstlendi.