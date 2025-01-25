Hadislerle İslam kitabı artık Almanca

Türkçe orijinali yedi cilt ve 6579 sayfadan oluşan Hadislerle İslam adlı eserin Almancaya çevirisi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Köln'deki genel merkezinde özel bir programla tanıtıldı.
Eserin, Almancaya 14 kişilik bir ekip tarafından sekiz yıllık çalışma sonrası oluştuğu aktarıldı. Çalışma, çeviri sürecinden redaksiyon ve son okumaya kadar detaylı bir kontrol mekanizmasından geçirildi. Çeviri ekibinin başkanlığını DİTİB Sosyal Destek Merkezi'nden ilahiyatçı Dr. Ahmet İnam üstlendi.
RAFLARDA YERİNİ ALDI
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Huriye Martı, eserin hazırlanmasındaki emeği geçenlere teşekkür ederek, İslam'ın evrensel mesajlarını farklı dillere ulaştırmanın önemine dikkat çekti. Der Islam - Aus den Überlieferungen adlı eser, Müslümanlar ve tüm insanlık için önemli bir başvuru kaynağı olarak raflardaki yerini aldı.
GENİŞ KATILIM SAĞLANDI
Tanıtım etkinliğine, Prof. Dr. Huriye Martı'nın yanı sıra, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, DİB Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu, çok sayıda devlet yetkilisi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.