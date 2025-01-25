İlgisiz kliniğe 100 bin Euro tazminat cezası

Almanya'nın Detmold kentinde bulunan Lippe Kliniği, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümünden sorumlu tutularak ailesine 100 bin Euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkemeye konu olan davada, 2 Aralık 2019 günü gece saatlerinde Carlotta, kusma, ishal ve ateş şikayetleri nedeniyle annesi ile gitti. Hastanede 45 yaşındaki Suriyeli doktor, sıvı kaybı nedeniyle çocuğa serum bağladı ve iddiaya göre bir daha ilgilenmedi. Carlotta, hastanede geçirdiği altı saatin ardından öldü.

BİLİRKİŞİ, 'KURTARILABİLİRDİ' DEDİ

Davada dinlenen bir bilirkişi, tedavi sırasında ciddi hatalar yapıldığını belirtti. Rapora göre, çocuğun durumu yeterince izlenmedi ve hayati tehlike oluşturan belirtiler fark edilmedi. Çocuğun vücudunda soğuma ve mavi renk değişiklikleri gözlemlenmesine rağmen gerekli müdahale yapılmadı. Bilirkişi, bir doktorun derhal çağrılması durumunda çocuğun hayatının kurtarılabileceğini ifade etti. Olayla ilgili sorumlu doktor ve bir hemşire hakkında "ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla dava açılmıştı