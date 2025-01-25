Kara parayla mücadelede hüsran!

Mali Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (BBF) bu yıl Köln ve Dresden'de 1700 çalışanla faaliyete geçmesi ve kara para aklama denetimlerini merkezi bir sistemle yürütmesi hedefleniyordu. Ancak eski koalisyon hükümetinin ortakları Yeşiller ve FDP arasındaki sert tartışmalar nedeniyle plan hayata geçirilemedi.

SUÇLAMALAR HAVADA UÇUŞTU

Yeşiller Partisi Milletvekili Katharina Beck, FDP'yi suçlayarak "Reformlara sürekli engel oldular" dedi. FDP Grup Başkan Vekili Christoph Meyer ise topu Yeşiller'e atarak, tasarının aylarca onların blokajında kaldığını söyledi.

ULUSLARARASI ELEŞTİRİLER GÜNDEMDE

Almanya, geçtiğimiz yıl uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklamayla mücadelede yetersiz bulunmuştu. Ülkede yıllık yaklaşık 100 milyar Euro'yu bulduğu tahmin edilen kara para aklama faaliyetlerinin bu iptalle daha da artmasından endişe ediliyor.