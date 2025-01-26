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Giriş Tarihi: 26.1.2025 15:36

81 yaşındaki ev sahibini öldürdü

Almanya’nın Göttingen kentine bağlı Dramfeld köyünde 81 yaşındaki adam, cinayete kurban gitti. Katil zanlısı olarak 22 yaşındaki kiracısı Shirin M. aranıyor.

Fatih YILMAZ
81 yaşındaki ev sahibini öldürdü

Kan donduran cinayet cuma gecesi saat 22.30 sularında gerçekleşti. 81 yaşındaki adamın yakınları tarafından evinde ölü bulunduğunu açıklayan polis, cinayet şüphelisi olarak 22 yaşındaki Shirin M. adlı kiracının arandığını duyurdu.

Shirin M.'nin son olarak Dramfeld'in kenar mahallelerinde yaya olarak görüldüğü, burada bir araca bindiği ifade edildi. Aramadan sonuç alamayan polis, zanlıyı gören veya nerede olduğunu bilenlerin derhal 110 numaralı acil çağrı merkezini aramalarını istedi. Cinayetin neden işlendiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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81 yaşındaki ev sahibini öldürdü
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