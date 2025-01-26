Halk, ırkçılara karşı ayaklandı

Irkçılığın tırmanması, Almanya'da duyarlı halkı sokağa döktü. Başkent Berlin'in simgesi olan tarihi Brandenburg Kapısı önünde yüz bine yakın insan toplantı. Gösteride, Almaya ve Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi, ırkçı AfD partisi, ABD Başkanı Donald Trump ile son dönemde Avrupa'daki aşırı sağcı partilere destek veren ABD'li iş insanı Elon Musk protesto edildi.

Göstericiler ellerinde "AfD'ye kırmızı kart", "Sessiz kalan onaylar", "Nefret, kışkırtma ve ırkçılığa karşı", "AfD yasağı şimdi" gibi sloganlar yazan döviz ve pankartlar taşıdı. Gösteriye katılanların çoğu el fenerleri ve mum taşıdı.

"AfD KENDİNİ ZATEN DIŞLIYOR"

Köln'de de yaklaşık 75 bin kişi, Köln Karşı Çıkıyor adlı inisiyatif tarafından organize edilen prostesto gösterisine katıldı. Gösteriye dernekler, siyasi partiler, sendika ve sivil toplum kuruluşları destek verdi. Gösteride yapılan konuşmalarda AfD için "Biz AfD'yi dışlamıyoruz. AfD, insan onuruna saygısızlığıyla kendisini zaten dışlıyor" sözleri sarf edildi. Heumarkt meydanında başlayan yürüyüş Rudolfplatz medyanında sona erdi.