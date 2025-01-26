Merz’den gönüllülere özel bakanlık sözü

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) lideri ve Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz, Hessen'in Neuhof kentinde yaptığı konuşmada gönüllülere yönelik dikkat çekici bir vaatte bulundu. Merz, 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerde Başbakan seçilmesi halinde, gönüllü çalışmaları kapsayacak yeni bir devlet bakanlığı oluşturacağını açıkladı.





Merz, gönüllülerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Bu insanlar toplumun bel kemiği. Milyonlarca gönüllünün çabalarını görünür kılmalı ve onlara politik bir ses vermeliyiz" dedi. Yeni bakanlık vaadi, Merz'in toplumun farklı kesimlerine hitap eden kapsayıcı politikalar geliştirme çabasının bir parçası olarak yorumlandı. CDU lideri, bu adımın gönüllü çalışanların emeklerinin daha fazla takdir edilmesine ve desteklenmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Almanya'da yaşı 14'ün üzerinde olan 28,8 milyon kişi gönüllü olarak farklı alanlarda hizmet veriyor.