Müslüman Kadınlar köklü reformlar istedi

Köln merkezli Müslüman Kadınlar Sosyal Hizmetler Federasyonu (SmF), yeni hükümeti oluşturacak partilerden biz dizi istekte bulundu. SmF, ülkedeki Müslümanların karşılaştığı zorlukları çözmek, toplumsal katılım ile dayanışmayı geliştirmek, tüm vatandaşların eşitliğini teşvik etmek amacıyla talepler listesi hazırladı.

"EŞİTLİK YASASI REFORME EDİLMELİ"

Listede ayrımcılık ve ırkçılıkla, özellikle de Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele ve toplumsal katılım ön planda tutuldu. SmF, Federal İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bağımsız Uzmanlar Komisyonu'nun Müslüman karşıtlığıyla ilgili tavsiyelerinin kararlılıkla uygulanmasını, eşitlik yasasının reforme edilmesini talep etti. Siyasi söylemlerdeki ayrımcı dilin terk edilmesi gerektiğini vurgulayan SmF, federal düzeyde Müslüman karşıtlığıyla mücadele görevlisi atanmasını istedi.

"AYRIMCILIĞA ÇÖZÜM BULUNMALI"

Genelde Müslümanlar ve göçmenleri konu alan seçim taleplerinde, özelde Müslüman kadınların maruz kaldığı şiddet ve çoklu ayrımcılık sorunlarına da dikkat çekildi. Müslüman kuruluşlar himayesinde kültürel ve dini hassasiyetleri gözeten kadın danışmanlık merkezlerinin ve kadın sığınma evlerinin desteklenmesi çağrısı yapıldı. Talepler arasında Müslüman ve göçmen çocukların eğitimde karşılaştığı ayrımcılık problemlerine çözüm üretilmesi istendi ve öğretmenlerin kültürel çeşitlilik ve ayrımcılık konusunda eğitilmesi gerektiği ifade edildi.

"ÖZEL POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİ"

Müslüman ailelerin ev ararken yaşadığı ayrımcılığın son bulmasının taleplerinden biri olduğunu ifade eden Ayten Kılıçarslan, "Barınma hakkına eşit erişim sağlanması için özel politikalar geliştirilmeli" dedi. Kılıçarslan, sağlık alanında Müslümanlara yönelik ayrımcılığın azaltılması, dil engellerini aşacak önlemlerin alınması, göçmen geçmişine sahip sağlık personelinin desteklenmesinin de önerileri arsında olduğunu ifade etti.

"KATKI SUNMAK İSTİYORUZ"

Müslümanların Almanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Ayten Kılıçarslan, "Müslümanlar yalnızca göçmenlik bağlamında ele alınmamalı. Eğitim politikası, dijitalleşme, çeşitliliğin teşviki, göç ve iltica politikası ile ekonomi ve sosyal politika alanlarında köklü reformların yapılma zamanı geldi. Almanya'da nüfusun yüzde 30'a yakını göçmen kökenli ve altı milyona yakın Müslüman yaşıyor. Biz bir sosyal hizmet çatı kuruluşu olarak, bu gerçekten yola çıkarak acil gördüğümüz taleplerimizi 16 başlık altında sıraladık. Bunları siyasi partiler ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Amacımız, Müslümanların ve göçmenlerin sesini duyurmak ve Almanya'nın daha adil ve kapsayıcı bir ülke haline gelmesine katkı sunmak" diye konuştu. 16 konu başlığı altında toplanan seçim istekleri, 27 sayfa ve 180 somut talepten oluştu.