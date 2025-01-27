AB Komisyonu’na rüşvet gölgesi düştü!

Avrupa Birliği (AB), 2035 yılında banttan içten yanmalı motora sahip araçların inmesini yasaklanmayı öngören kararıyla otomobil sektöründe devrim yapmaya hazırlanıyor. Ancak, 2030 yılından itibaren hizmet araçlarının tamamen sıfır emisyonlu olması yönündeki planlar tartışmalara neden oldu.

700 BİN EURO AKTARDILAR

AB Komisyonu'nun çevre örgütlerine sağladığı fonlar, büyük tepki topladı. Çevre kuruluşu Transport & Environment'in (T&E), 'Sıfır Emisyon ve Döngüsel Araçlar' başlıklı programı için Komisyon'dan 700 bin euro aldığı aktarıldı. Bu paranın, parlamenterlerin oy davranışını etkileme amacı taşıması tepkilere yol açtı. AB Bütçe Kontrol Komitesi raportörü Niclas Herbst, parlamentoda konuyu tartışmaya açtı ve politikacıların oy davranışlarının dış etkenlerle yönlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

ÇİNLİ ÜRETİCİYE YARAYACAK

Uzmanlara göre, AB'nin sıfır emisyon politikası özellikle Çinli elektrikli araç üreticilerine büyük bir avantaj sağlıyor. AB, yakın tarihte Çin'den gelen elektrikli araçlara ek vergi getirmişti. Amacın Avrupa'daki otomobil üreticilerini korumak olduğu aktarılmıştı.