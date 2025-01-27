Hastaları çiple kontrol ediyorlar!

BAD Schwartau kentindeki Asklepios Kliniği, kısa bir süre önce hastalara çip dağıttı ve belirli kontrol noktalarına bu çipi okutmasını istedi. Sistem, hastaların güvenliğini artırmak amacıyla gönüllülük esasıyla uygulamaya konuldu. Sistem sayesinde klinik personelinin, hastaların klinik içinde bulunup bulunmadığına daha kolay hakim olabilecekleri ifade edildi.

PERSONELE MESAJ GİDİYOR

Hafta sonları, terapi seanslarının olmadığı ve akut bakım kliniklerinden farklı olarak hasta odalarında vizite yapılmadığı zamanlarda, bu sistemin büyük fayda sağlığı aktarıldı. Yeni teknoloji, hastaların uzun süre kontrol noktalarından geçmediği durumlarda klinik personeline uyarı mesajı gönderiyor. Böylece olası acil durumlarda daha hızlı müdahale imkânı sunuluyor.

GÖNÜLLÜLÜK ESASI GÖZETİLİYOR

Kliniğin Genel Müdürü Stefan Meiser, sistemin tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve sadece son temas noktasının (örneğin terapi alanı, resepsiyon veya hasta restoranı) kaydedildiğini belirtti. Hastanın klinikte bulunamaması durumunda, evi aranıyor.