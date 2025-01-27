Okul müdürleri açıkladı: Şiddet ürkütücü boyutta!

Almanya Eğitim ve Öğretim Derneği'nin (VBE) talebi üzerine 1300'ü aşkın okul müdürüyle gerçekleştirilen bir anket araştırması, öğretmenlere yönelik şiddetin hâlâ yüksek düzeyde seyrettiğini ortaya koydu. Ankete katılan okul müdürlerinin yüzde 60'ı, okullarında son beş yılda fiziksel ve psikolojik şiddetin arttığını belirtti. Şiddetin azaldığını düşünenlerin oranı yüzde 4'te kaldı.

HER TÜRLÜ YOLA BAŞVURULUYOR

Okul müdürlerinin çoğu, öğretmenlerin hakarete uğradığı, tehdit edildiği, mobbing ya da tacize maruz kaldığı vakalardan bahsetti. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 65), son beş yıl içinde buna benzer bir olay yaşandığını dile getirdi. Okulların yüzde 36'sında öğretmenler internet üzerinden tehdit edilirken, yüzde 35'inde fiziksel saldırıya görüldü.

VELİLER DE ŞİDDET UYGULUYOR

Sonuçlar, 2022'de yapılan anketteki sonuçlara benzerlik gösteriyor ancak 2018'e kıyasla şiddet vakalarında belirgin artış yaşandı. Araştırmaya göre, yüz yüze gerçekleşen psikolojik şiddet genellikle veliler tarafından uygulanırken, internet ortamında failler çoğunlukla öğrenciler oldu. Fiziksel şiddeti ise neredeyse tamamen öğrenciler gerçekleştirdi. VBE Başkanı Gerhard Brand, "Son on yıllarda şiddete karşı tutumumuz neyse ki değişti. Eskiden önemsiz bir olay gibi görülen şeyler artık açıkça şiddet olarak tanımlanıyor" dedi. Brand, politikacılardan bu konuda daha fazla ciddiyet beklediklerini dile getirdi.