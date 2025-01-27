Sığınmacıya psikolojik tarama talep edildi

Regensburg Üniversitesi Psikosomatik Tıp ve Psikoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Thomas Loew, Aschaffenburg'da bir mültecinin anaokulu çocuklarına saldırmasının ardından önerisiyle dikkat çekti. Loew, sabıkalı ve psikolojik tedavi altındaki Afganistan kökenli mültecinin sığınmacılarım ülkeye girmeden önce psikolojik taramadan geçirilmeleri gerekliliğinin ortaya çıktığını dile getirdi.

"İNSAN HAYATI ÖNEMSİZ Mİ?"

Sığınmacılarım ülkeye girişlerinde yalnızca bulaşıcı hastalıklar açısından değil, ruhsal sağlık açısından da kontrol edilmesi gerektiğini belirten Loew, "Tüberküloz gibi hastalıklar için test yapıyoruz, peki neden ruh sağlığına da bakmıyoruz? Bu durum, insan hayatını korumaktan daha mı önemsiz?" diye sordu.

"ÖZEL KLİNİK ŞART OLDU"

Loew, kültürel ve dil engelleri nedeniyle tedavi sürecinin kesintiye uğradığını, risk faktörlerine sahip bireylerin yeterince kontrol altında tutulamadığını ifade etti. Loew, "Akut psikoz geçiren bir hastayı birkaç gün içinde taburcu ediyorsunuz, ancak tedaviye devam edilmezse kontrol kaybediliyor. Bu hastalar kendi başlarına bırakılıyor. Kültürel çeşitlilikte uzman özel bir psikiyatri kliniği gerekli" dedi.

"VERİ KORUMA ENGEL OLUYOR"

Loew, mevcut sistemdeki en büyük engellerden birinin veri koruma yasaları olduğunu ifade etti. Zanlının geçmişteki psikiyatrik teşhisleri, Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından bilinmiyordu. Loew, "Psikiyatrik hastalıklarla ilgili bilgilerin paylaşılmaması, bu tür vakaların önlenmesini imkansız hale getiriyor" dedi.