Her okuduklarını gerçek sanıyorlar

Münih Teknik Üniversitesi, son Pisa araştırmasını özel olarak analiz etti ve korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Analize göre, Almanya'daki gençlerin çoğu, sahte haberleri (Fake News) tanıyamıyor. Öğrencilerin yüzde 47'si internette buldukları bilgilerin kalitesini değerlendirebileceğine inanıyor.

FARKLI KAYNAĞA BAKAN YOK

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üye ülkelerinin ortalamasında, gençlerin en az yüzde 51'i yanlış haberleri tanıyabileceğini düşünüyor. Analize göre, ülkedeki öğrencilerin yalnızca yüzde 60'ı farklı kaynakları karşılaştırıyor. OECD ortalamasında bu oran yüzde 72. Öte yandan gençlerin yaklaşık üçte biri, sosyal medyada paylaşımlarının doğruluğunu kontrol etmiyor.

TANIMADA BAŞARISIZLAR

Araştırmayı yürüten Münih Teknik Üniversitesi'nden Samuel Greiff, "Öğrencilerin önemli bir kısmı, yalan haberleri tanımakta başarısız oluyor. İnternet bilgileriyle eleştirel şekilde başa çıkma konusunda büyük eksiklik var" dedi. Öte yandan gençlerin yalnızca yarısı, öğretmenlerinin derslerde dijital cihazları kullanma konusunda yetkin olduğunu düşünüyor. Bu oran, OECD ortalaması olan yüzde 70'ten belirgin şekilde daha düşük.