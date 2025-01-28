Nazi benzetmesine sert tepki verdi

Kramer, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Merz için "Führer" ifadesini kullandı, CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann'a da Nazi selamı olan "Sieg Heil" şeklinde hitap etti.

MERZ VE CDU'DAN SERT TEPKİ

Friedrich Merz, yapılan benzetmeye sert tepki göstererek, "Beni Führer olarak adlandırmak ve genel sekreterime 'Sieg Heil' demek kabul edilemez. Bu tür ifadeleri kesinlikle reddediyorum ve bundan etkilenmeyeceğim" dedi. CDU liderinin açıklaması, partinin diğer üyeleri ve siyasi çevrelerden de destek aldı.

GAZETEDEN KINAMA VE AÇIKLAMA

Süddeutsche Zeitung, olayın ardından Bernd Kramer'ın sözlerini şiddetle kınayarak, "Bu ifadeler, gazetemizin değerleriyle bağdaşmamaktadır" açıklamasında bulundu. Ayrıca Kramer'in gazete adına aktif olarak çalışmadığı da vurgulandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Skandalın ardından uzun süre sessiz kalan Bernd Kramer, gece geç saatlerde sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayımladı. Kramer, "CDU'nun aşırı sağcılarla işbirliği arayışı beni öfkelendiriyor ve endişelendiriyor. Ancak bu durumu ifade etmek için kesinlikle yanlış kelimeler seçtim. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.