Polis sendikasından hız sınırlaması talebi

İstatistikler yaya kazalarının yıllardır aynı seviyede kaldığını gösterince Alman Polis Sendikası (GdP), şehir içinde hız sınırlamasının düşürülmesini istedi. GdP Başkan Yardımcısı Michael Mertens, 30 km/s hızın kazalarda ağır yaralanma riskini ciddi şekilde azalttığını belirtti ve şehir içinde hız sınırlamasının bu seviyeye çekilmesini istedi.

33 BİN 504 YAYA KAZAYA KARIŞTI

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2023 yılında yayalar kazaya karışanların yüzde 9'unu oluşturdu. 2023'te toplam 33 bin 504 yaya kazaya karışırken ölen yaya sayısı 449 oldu. Özellikle 15 yaş altı çocuklar ve 75 yaş üstü yaşlılar, en sık kazaya karışan grubu oluşturdu. Yaşlanan nüfus nedeniyle uzmanlar yaya güvenliğinde hızlı iyileştirmelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Daha fazla yaya geçidi, trafik ışığı ve ada düzenlemesi gibi önlemlerin bu konuda faydalı olabileceğine işaret edildi.