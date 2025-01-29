7 yıl sonra sürüş mesafesi uzadı!

Alman Otomobil Güvenliği Birliği (DAT), sürücülerin geçen yıl kat ettiği ortalama mesafenin 12 bin 560 kilometre olduğunu açıkladı. DAT, bunun 2018 yılından bu yana ilk kez artışı işaret ettiğini duyurdu. 2018'de sürücüler ortalama 14 bin 920 kilometre yol yapmıştı.

Öte yandan yeni araç alımında ortalama ücret de uzun süre sonra düştü. 2024 yılında yeni araç için ortalama 43 bin 530 Euro ödendi. Rakamın 2023'ten 1100 Euro daha düşük olduğuna dikkat çekildi. DAT raporuna göre, yeni araç fiyatları son üç yılda önemli ölçüde artmıştı. Fakat 2024 yılında bu eğilim tersine döndü.

DAT, araç kıtlığının sona erdiğini ve piyasada çok sayıda ikinci el araç bulunmasının fiyat artışını engellediğini belirtti. İkinci el araçlar için ortalama harcama ise neredeyse değişmedi ve 18 bin 600 Euro olarak kaydedildi.