AfD yasağı Federal Meclis’te ele alınıyor

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik olası bir yasak kararı, Federal Meclis'te (Bundestag) tartışılmaya başlandı. Dünkü oturumda, çeşitli siyasi partilerin sunduğu yasaklama talepleri ele alındı. AfD, son yıllarda aşırı sağ söylemleri ve anayasa karşıtı olarak değerlendirilen faaliyetleri nedeniyle kamuoyunun ve hükümetin sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Partinin özellikle göç ve güvenlik politikalarında radikal duruşu, toplumda kutuplaşmayı artırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasaklama başvurularında, AfD'nin Almanya Anayasası'nın temel değerlerine aykırı hareket ettiği, demokratik düzeni tehdit ettiği ve toplumda nefret söylemini teşvik ettiği iddiaları yer alıyor. Ayrıca, partinin bazı üyelerinin açıkça aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğu iddiası, yasak taleplerinin temel dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor. AfD'ye yönelik bir yasak kararı alınması için, Federal Meclis'in talebinin Federal Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. Hukuki süreç oldukça karmaşık ve uzun bir yol izliyor. Geçmişte benzer bir süreç, aşırı sağcı NPD için uygulanmış ancak sonuçsuz kalmıştı.