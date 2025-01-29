Almanya’yı sarsan başsavcı baskını! Nazi yanlısı derneğe üye oldu, silahlandı

Berlin savcıları, devlet güvenliği birimi görevlileri, Berlin Emniyeti'nin İnsanlara Karşı İşlenen Suçlar Birimi (LKA 1), Brandenburg'da (Havel) bir başsavcıya şafak baskını düzenledi. Cuma günü saat 06.00'da gerçekleşen eş zamanlı baskında başsavcının ofisi ve iki evi arandı. Suçlama ise büyük şok etkisi yaptı.
GÖREV ALANI ŞOKE ETTİ
Başsavcı, 2009 yılında yasaklanan bir Neo-Nazi örgütlenmesine üye olmak, koruma altındaki kişilere kötü muamele yapmak, silah yasasını ihlal etmekle suçlandı. Bu suçlamalar, biraz detaylandırıldığında durumun ne kadar vahim olduğu ortaya çıktı. Neo-Nazi derneğine üye olmak ve o derneği desteklemekle suçlanan başsavcının, on yıl önce Potsdam Savcılığı'nda aşırı sağcılık ve okullarla ilgili konular üzerine uzman olarak çalıştığı belirtildi.
YASAKLI ÖRGÜTÜ DESTEKLEMİŞ
2009 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ) isimli o dernek, küçük çocukları farklı kent ve İsviçre başta olmak üzere farklı ülkelerde kurduğu kamplara götürüyor, Nazi ve ırkçı ideolojilerle eğitiyor, militarist ritüeller uygulayarak onları şekillendiriyordu.
Çocuklara kampta Nazi dönemini öven videolar gösteriliyor, üniformayla dolaşan çocuklar birbirlerine Nazi selamı veriyordu. Örgüt, kampına aldığı çocuk ve gençleri aile kurduktan sonra bile aşırı sağcı çevreden kopmalarını engellemeyi amaçlıyordu. Bu örgüt yasaklandıktan sonra üyelerinin çoğu NPD adlı ırkçı partide faaliyet yürütmüştü.
AİLESİ ŞİKÂYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Alman basını, başsavcıya baskının aile üyelerinin şikâyeti sonrası gerçekleştiğini aktardı. Birden fazla suç duyurusunda, aile üyelerinin başsavcı tarafından tehdit edildiği iddiası yer aldı. Şikâyette başsavcının işkence için yurtdışından muşta aldığı da yer aldı. Başsavcının, telefon ve bilgisayarlarda onlarca e-posta ve sohbet kaydının incelendiği, tanıkların dinlendiği belirtildi.