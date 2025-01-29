Almanya’yı sarsan başsavcı baskını! Nazi yanlısı derneğe üye oldu, silahlandı

GÖREV ALANI ŞOKE ETTİ

Başsavcı, 2009 yılında yasaklanan bir Neo-Nazi örgütlenmesine üye olmak, koruma altındaki kişilere kötü muamele yapmak, silah yasasını ihlal etmekle suçlandı. Bu suçlamalar, biraz detaylandırıldığında durumun ne kadar vahim olduğu ortaya çıktı. Neo-Nazi derneğine üye olmak ve o derneği desteklemekle suçlanan başsavcının, on yıl önce Potsdam Savcılığı'nda aşırı sağcılık ve okullarla ilgili konular üzerine uzman olarak çalıştığı belirtildi.